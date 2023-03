Apple-Aktie: Riesiger Sprung in die Filmwelt!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Mit einem jährlichen Investment von einer Milliarde Dollar stürmt das Unternehmen förmlich die Filmbranche und zeigt, dass die Apple-Aktie noch großes Potenzial besitzt. Laut Bloomberg plant Apple, massiv in Filmproduktionen zu investieren und ist in Verhandlungen mit Filmstudios, um ab 2023 Kinofilme zu veröffentlichen und zukünftig weitere Filme zu produzieren. Tausende von Kinos sollen mindestens einen Monat lang Filme zeigen, obwohl es noch keine abschließenden Pläne gibt. Zusätzlich zieht der Technikgigant in Erwägung, sich um Streaming-Rechte für englische Fußballspiele zu bemühen.

Sportrechte im Visier

Dem Bericht zufolge könnten die angestrebten Rechte es Apple ermöglichen, Spiele der Premier League und der von der English Football League veranstalteten unteren Ligen in Großbritannien zu zeigen. Apple und die Major...