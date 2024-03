Apple Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Aktie von Apple wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,06 bewertet, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Computer & Peripheriegeräte" (77,23) eine Unterbewertung von 77 Prozent bedeutet. Dies deutet auf eine günstige Bewertung hin, basierend auf der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf die Branchenperformance liegt die Rendite von Apple mit 34,82 Prozent deutlich über dem Durchschnitt der "Informationstechnologie"-Branche und sogar mehr als 458 Prozent über der durchschnittlichen Rendite der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche, die in den letzten 12 Monaten bei -1,62 Prozent lag. Daher erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie aufgrund ihrer guten Performance im vergangenen Jahr.

Der Relative Strength Index (RSI) von Apple liegt bei 29,89, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 70, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Apple haben in den letzten Wochen abgenommen, was zu einer negativen Stimmung und einem geringeren Fokus auf das Unternehmen führt. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

Insgesamt zeigt die fundamentale Analyse eine Unterbewertung der Apple-Aktie, während die Branchenperformance und der Relative Strength Index auf eine neutrale Bewertung hindeuten. Die Stimmung und das Interesse der Anleger in den sozialen Medien führen jedoch zu einer negativen Bewertung der Aktie.

