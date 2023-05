- Apple-Aktie nach den Quartalszahlen: Was sagen die Analysten zu einem Anstieg um 26 %?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Technologieriese Apple hat trotz der makroökonomischen Herausforderungen im ersten Kalenderquartal 2023 solide Zahlen vorgelegt. Der Umsatz ging lediglich um 3 Prozent auf 94,8 Milliarden Dollar zurück, während der Gewinn mit 24,15 Milliarden Dollar nahe an den Vorjahreswert heranreichte (25,01). Das iPhone-Geschäft entwickelte sich überraschend stark, während das Mac-Geschäft wegen des allgemeinen Einbruchs am PC-Markt Rückgänge verzeichnete. Die Aktie wird von Analysten positiv bewertet und es wird erwartet, dass sie weiter steigen wird. Samik Chatterjee von JPMorgan beließ sein Kursziel bei 190 US-Dollar und betonte die Widerstandsfähigkeit von Apple in einem schwierigen Marktumfeld. Shannon Cross von Credit Suisse lobte die soliden Quartalszahlen sowie die gestiegene Dividende und empfahl ein Kursziel von 188...