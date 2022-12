Apple-Aktie: Projekt wird vermutlich verschoben

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Schon wieder wenig erfreuliche Nachrichten für Apple (WKN: 865985) – nachdem der US-Konzern erst vor kurzem Probleme mit seinen chinesischen Zulieferern vermeldete, gibt es jetzt die nächste enttäuschende Botschaft: Das zuletzt stärker in den Fokus geratene Apple-Car wird voraussichtlich ein knappes Jahr später als bisher geplant an den Start gehen – und das mit Einschränkungen. Unter anderem wegen dieser Meldung dürften die Investoren in den vergangenen Tagen etwas zurückhaltender in Bezug auf Aktienkäufe agiert haben. Aktuell notieren die ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.