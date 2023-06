Apple-Aktie: Potenzial in Indien entdeckt!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple plant offenbar die Einführung der Apple Card in Indien und führt dazu Gespräche mit der HDFC Bank des Landes. Zudem wurde angeblich auch die Reserve Bank of India über das Vorhaben informiert. Weiterhin prüft das Unternehmen Berichten zufolge die Einführung von Apple Pay in Indien, weshalb Verhandlungen mit der National Payments Corporation of India stattfinden.

– Geplante Einführung von Apple Card und möglicherweise auch Apple Pay in Indien

– Gespräche zwischen Apple und HDFC Bank sowie Reserve Bank of India

– Treffen von Tim Cook, CEO von Apple, mit dem CEO und MD der HDFC Bank im April

Im April traf sich Apples CEO Tim Cook während seines Besuchs in Indien unter anderem mit dem CEO und MD der HDFC Bank. Darüber hinaus eröffnete Cook im Rahmen dieses Besuchs zwei neue Apple Retail Stores in Mumbai und...