Apple-Aktie: Patentstreit mit Caltech beigelegt – Was nun?

In einer überraschenden Wendung hat das California Institute of Technology (Caltech) seinen hochdotierten Patentstreit mit Apple und Broadcom beigelegt. Dieser Rechtsstreit, der sich seit 2016 hinzieht, hätte ernsthafte finanzielle Folgen für Apple haben können. Der Streit drehte sich um Wi-Fi-Chips, die in einer breiten Palette von Apple-Produkten, von iPhones bis zu Apple Watches, eingesetzt werden. Während der Fall immer wieder für Schlagzeilen sorgte, stellt die jüngste Entwicklung eine signifikante Entlastung für die Apple-Aktie dar.

Caltech hatte Apple und Broadcom 2016 verklagt.

Ein Gericht verurteilte Apple und Broadcom im Jahr 2020 zu einer Strafe von mehr als 1 Milliarde Dollar.

Die jüngste Einigung hebt diese Bedrohung für die Apple-Aktie auf.

Ein kurzer Blick auf die Finanzkennziffern der Apple-Aktie

Laut den...