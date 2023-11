Apple Aktie: Nur eine Fehlmeldung?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple wird in einer aktuellen Analyse als unterbewertet eingestuft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 18, während der Durchschnitt in der Branche "Computer & Peripheriegeräte" bei 44,18 liegt. Damit liegt Apple rund 59 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch die Rendite der Apple-Aktie ist im Vergleich zum Sektor "Informationstechnologie" mit 26,24 Prozent überdurchschnittlich. Die durchschnittliche Rendite in der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche liegt bei 21,34 Prozent, Apple liegt hierbei mit 4,91 Prozent darüber. Die Analysteneinschätzungen für Apple sind insgesamt positiv, mit 28 Kaufempfehlungen, 3 neutrale Empfehlungen und 0 schlechte Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 201 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs um 15,89 Prozent steigen könnte. Die Dividendenrendite von Apple liegt derzeit bei 0,54 Prozent und ist damit niedriger als der Branchendurchschnitt. Insgesamt erhält Apple aufgrund dieser Faktoren eine gute Bewertung.

Sollten Apple Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg?

Wie wird sich Apple jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Apple-Analyse.

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...