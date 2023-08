Apple-Aktie: Neue Features bei der Apple Watch X?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Apple wird oft vorgeworfen, in letzter Zeit an Innovation zu fehlen – die Apple Watch ist häufig ein Beispiel dafür. In der Vergangenheit gab es nicht viele Änderungen an dieser mehr oder weniger intelligenten Uhr. Laut Mark Gurman, Analyst bei Bloomberg, werden wir auch dieses Jahr für die Apple Watch 9 keine bedeutenden Neuerungen sehen.

Bis auf einen neuen Chip, der noch schneller sein soll als sein Vorgänger, wird sich wahrscheinlich wenig ändern. Gurman zufolge arbeitet Apple allerdings hinter verschlossenen Türen bereits an einem größeren Update. Dies könnte im kommenden Jahr oder 2025 als Apple Watch X realisiert werden.

Apple: Ein bekanntes Muster

Sollten Gurmans Informationen korrekt sein, würde Apple das Vorgehen des iPhone X nachahmen. Dies überraschte mit einem komplett neuen Design – eine Möglichkeit auch für...