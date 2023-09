Apple-Aktie: Nächster Stopp Allzeithoch?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Mit einem Kursplus von rund 2% gehörte die Apple-Aktie (WKN: 865985) am Montag zu den größten Gewinnern im Nasdaq-Technologieindex. Nachdem der Tech-Wert in den ersten beiden September-Wochen unter stärkeren Verkaufsdruck geraten war, hat sich die Apple-Aktie in den letzten Tagen wieder stabilisiert. Gibt es denn gute Nachrichten?