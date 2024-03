Apple Aktie: Mehr als nur gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet liefert wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Bei Apple zeigen sich interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apple bei 18,06, was unter dem Branchendurchschnitt (77 Prozent) liegt. Die Branche "Computer & Peripheriegeräte" weist einen Wert von 78,87 auf. Damit ist die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Schlecht". Statistische Auswertungen haben in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen ergeben, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten 20-mal eine "Gut"-Einschätzung für Apple abgegeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" führen. Die Analysten erwarten eine Entwicklung von 20,7 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 206,07 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut"-Einschätzung betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".

