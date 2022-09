Apple-Aktie: Mega-Risiko China – wie der iPhone-Konzern jetzt reagiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Liebe Leser, investieren Sie in Apple, dann investieren Sie in China: Wie kaum ein anderer westlicher Konzern hat sich der Apfelriese in den letzten Jahrzehnten der Volksrepublik verschrieben. Dabei geht es freilich nicht nur um den dortigen Absatzmarkt. Vor allem für die Produktion von iPhones und Co. ist die Volksrepublik das Zünglein an der Waage. Im Prinzip basiert nahezu das… Hier weiterlesen