Apple-Aktie: Kurzfristig pfui, langfristig hui?

Die Apple-Aktie (WKN: 865985) ist in diesem Jahr einer der Technologie-Titel mit der besten Performance. Nach der Rallye zuletzt notiert das Papier bei 150,04 US$. Anleger scheinen sich in die „Sicherheit“ von Apples Bilanz und vorhersehbareren Gewinnen geflüchtet zu haben. Aber ist das nachhaltig?



Apple ist ein US-amerikanischer Technologiekonzern mit Sitz in Cupertino, Kalifornien. Der Soft- und Hardwareentwickler entwirft und vertreibt Smartphones, Smartwatches, Kopfhörer, Tablets und Computer. ...





