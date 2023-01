Apple-Aktie: Die Kursziele werden zur Unterseite angepasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

In dieser Woche haben sich wieder einige Banken und Analysehäuser zu Wort gemeldet. Die letzten drei haben allesamt ihre Kursziele zur Unterseite angepasst. Zum einen wäre da J.P. Morgan zu nennen. Zwar sieht Analyst Samik Chatterjee weiterhin Potenzial und belässt die Apple-Aktie auf “Overweight”, dennoch wird das Kursziel auf 180 USD zur Unterseite angepasst. Auch Canaccord Genuity passt das Kursziel von zuvor 200 USD auf nun 170 USD an. Rosenblatt Securities blickt sogar etwas pessimistischer in die Zukunft und spricht sich für einen fairen Wert von 165 USD aus. Es muss allerdings festgehalten werden, dass alle drei ein Kauf-Rating ausgegeben haben.

Setzt sich der Bärentrend fort?

Mit dem Jahr 2022 ist eine Wende entstanden. Es wurde zum einen der 200-Tage-Durchschnitt unterschritten und auf fallend gedreht. Zum anderen sind relevante Unterstützungen zur Unterseite durchstoßen worden. Es scheint so, als wäre bei der Apple-Aktie tatsächlich eine größere Trendwende möglich. Auf der Unterseite kommt die glatte und deswegen psychologisch interessante 100er-Marke in den Fokus.

Die Bären sind immer noch am Ruder!

Die Gesamtauswertung der Trendanalyse steht im Fokus. Wie sollten Anleger aktuell agieren? Von 30 gemessenen Parameter sind 11 als bullisch anzusehen. Das sind nur 36.67 %. Demzufolge wird der Status hier auf „Bärisch“ gesetzt. Aufgrund dessen ist es smart, mit dem Einstieg in die Apple-Aktie zu warten und noch nicht zu kaufen, bis die Analyse ein positives Ergebnis bringt.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Apple-Analyse vom 21.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Apple jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Apple-Analyse.

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...