Apple-Aktie: Kursziel 200?

Die Apple-Aktie schloss die vergangene Handelswoche bei 178 US-Dollar, was einer positiven Veränderung von 3,9 % gegenüber der vorherigen Woche entspricht. Doch dieser Aufschwung ist nicht der einzige Faktor, der das Anlegerinteresse in dieser turbulenten Zeit aufrechterhält. Ein tieferer Blick auf den 30-Tages-Verlauf zeigt eine eher stagnierende Entwicklung, mit einer minimalen negativen Veränderung von etwa -0,1 %.

Der Tech-Gigant befindet sich also in einer interessanten Phase, in der selbst die Analytiker der UBS die Aktie mit einem “Neutral”-Rating versehen haben und ein Kursziel von 190 US-Dollar anstreben. Insbesondere in Europa scheinen sich längere Wartezeiten bei der iPhone-Auslieferung einzustellen, während der US-Markt stabil und der chinesische Markt schwach bleibt.

Globale Auswirkungen und Markttrends

