Apple Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Apple liegt mit 18,06 unter dem Branchendurchschnitt von 45 für "Computer & Peripheriegeräte", was einer Differenz von 61 Prozent entspricht. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als preisgünstig betrachtet werden kann und erhält daher auf der Grundlage fundamentaler Kriterien eine positive Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist Apple mit 0,54 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 11546,47 % auf. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Apple liegt bei 68,43, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als neutral bewertet wird. Insgesamt erhält Apple daher eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität um die Aktie schwach ist, was zu einer negativen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt eine negative Bewertung für Apple.

Insgesamt kann festgehalten werden, dass Apple in einigen Kategorien positiv bewertet wird (Fundamental, RSI), während in anderen Bereichen (Dividende, Sentiment und Buzz) negative Bewertungen vorliegen.

