Apple-Aktie: Ist das zu wenig?

Für die Apple-Aktie (WKN: 865985) ging es im US-Handel am Dienstag um -1,7% bergab. Seit dem Allzeithoch Ende Juli hat das Papier des Tech-Giganten inzwischen rund -10% an Wert verloren. Hat die Präsentation neuer Apple-Produkte Anleger so enttäuscht?