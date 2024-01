Apple Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Bei der Analyse von Apple haben wir sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung berücksichtigt. Die Diskussionsintensität zeigt eine deutlich geringere Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist laut unserer Messung eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Apple in den letzten 12 Monaten eine Performance von 49,29 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Computer & Peripheriegeräte"-Branche ist dies eine Outperformance von +52,4 Prozent. Auch im Vergleich zum "Informationstechnologie"-Sektor liegt die Rendite von Apple um 38,31 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält Apple in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analysten haben die Aktie von Apple in den letzten zwölf Monaten mit 24 "Gut", 7 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Für den letzten Monat gab es 1 "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was auf kurzfristiger Basis zu einer Gesamteinschätzung "Neutral" führt. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 200,13 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 7,64 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Gut" für die Aktie von Apple.

Der Relative Strength-Index, RSI, zeigt einen Wert von 41,52, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 58,48 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung auf "Neutral"-Basis für die Aktie von Apple.

