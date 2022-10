Apple-Aktie: Hier sieht Tim Cook noch größeres Potenzial!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Seit gut 7 Jahren ist der US-Techkonzern Apple in München mit einem Entwicklungsstandort vertreten. Nun wollen die Amerikaner ihr Engagement in der bayrischen Landeshauptstadt intensivieren, wie aus Medienberichten hervorgeht. Apple-Chef Cook will Engagement in München ausbauen Demnach kündigte Apple-Boss Tim Cook auf einer Veranstaltung in München kürzlich entsprechende Pläne an. An dem Standort arbeiten derzeit mehr als 2.000 Entwickler. Das… Hier weiterlesen