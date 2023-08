Apple-Aktie: Hätten Sie das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Apple-Aktie hat sich als unvorhersehbar erwiesen, wobei sie in der letzten Woche einen steilen Abfall von 7,07% hinnehmen musste. Doch eine monatliche Betrachtung zeigt einen weniger dramatischen, aber dennoch signifikanten Rückgang von 5,44%. Der Markt scheint jedoch nicht gänzlich gegen Apple eingestellt zu sein. In den letzten drei Monaten konnte die Apple-Aktie trotz vorübergehender Rückschläge einen Anstieg von 9,77% verzeichnen, was die inhärente Volatilität des Marktes verdeutlicht.

JPMorgan behält Vertrauen in Apple-Aktie

JPMorgan zeigt weiterhin Zuversicht in die Apple-Aktie, trotz der markanten Schwankungen. Die US-Bank hat die Aktie des IT-Giganten nach den jüngsten Finanzergebnissen als “Overweight” eingestuft und ein Kursziel von 235 US-Dollar festgelegt. Die Performance des Unternehmens im dritten...