Apple Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "SHANGHAI PHARMA":

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnittskurses von Apple zeigt einen aktuellen Wert von 180,41 USD, während der Aktienkurs bei 186,19 USD liegt. Dies bedeutet eine Distanz zum GD200 von +3,2 Prozent, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 188,41 USD, was einem Abstand von -1,18 Prozent entspricht, und somit ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtbewertung "Neutral".

In Bezug auf die Dividende weist Apple mit 0,54 % eine niedrigere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt Computer & Peripheriegeräte (11546,47 %) auf. Die Differenz von 11545,93 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz rund um Apple lassen Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild zu. Die Aktie zeigt eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist kaum vorhanden, was einer Einschätzung als "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich damit in diesem Punkt die Einstufung als "Schlecht".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen deutliche Signale zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Apple. In den letzten Wochen dominieren insgesamt negative Meinungen und Themen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Apple bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.

Apple kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Apple jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Apple-Analyse.

Apple: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...