Apple-Aktie: Der Fels in der Brandung!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Für die Apple-Aktie (WKN: 865985) läuft es in diesem Jahr wieder wie geschmiert. Seit Jahresbeginn stehen Kurszuwächse von mehr als +30% zu Buche. Die starke Ausbeute katapultiert den Technologiewert in den zahlreichen Indizes, in denen er vertreten ist, ganz weit nach oben. Im Dow Jones schneidet nur Salesforce besser ab. Im breit gefassten S&P 500 weisen nur 13 Aktien eine bessere Year-to-Date-Bilanz auf, im Auswahlindex Nasdaq 100 sogar nur deren 8. Was ist das Erfolgsgeheimnis des Apfel-Konzerns?



Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.