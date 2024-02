Apple Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Apple derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 183,41 USD, während der Kurs der Aktie bei 183,86 USD liegt, was einer Abweichung von +0,25 Prozent entspricht. Dies führt zu der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 190,08 USD, was einer Abweichung von -3,27 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auch in diesem Zeitraum als "Neutral" bewertet, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite von Apple mit 34,82 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie", die bei -0,94 Prozent liegt. Auch hier erhält die Aktie aufgrund ihrer guten Entwicklung im letzten Jahr ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten haben die Aktie von Apple in den letzten zwölf Monaten mit 20 positiven, 8 neutralen und 0 negativen Bewertungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung als "Gut" führt. Die aktuellen Bewertungen der Analysten führen zu einem Rating von "Gut" (4 Gut, 1 Neutral, 0 Schlecht) und einem durchschnittlichen Kursziel von 206,07 USD. Dies deutet auf eine erwartete Kursentwicklung von 12,08 Prozent hin, was die Einschätzung der Analysten als "Gut" bestätigt.

Fundamental betrachtet wird die Aktie von Apple als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 18,06 insgesamt 60 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 45,1 im Segment "Computer & Peripheriegeräte". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung als "Gut".

