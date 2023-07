Apple-Aktie: Experte warnt trotz Gewinnen - Kursziel?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Apple-Aktie hat in diesem Jahr einen beeindruckenden Anstieg von über 60% verzeichnet und zählt zweifellos zu den erfolgreichsten Investments. Der Börsenwert des Technologieriesen hat sich erheblich erhöht und Apple führt weiterhin die Liste der 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen der Welt an. Mit einem Börsenwert von rund 3 Billionen Euro zum Stichtag 30. Juni liegt Apple unangefochten an der Spitze, gefolgt von Microsoft mit etwa 2,5 Billionen Euro.

Eine Analyse der Schweizer Großbank UBS wirft jedoch ein interessantes Licht auf die Situation. Die Bank bewertet Apple weiterhin als “Neutral” mit einem Kursziel von 190 US-Dollar. Laut dem Analysten David Vogt ist der iPhone-Absatz im Mai im Vergleich zum Vorjahr bereits den achten Monat in Folge um 2% gesunken. Doch dieser Rückgang entspricht dem allgemeinen...