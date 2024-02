Apple Aktie: Endlich geschafft?

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Die Dividendenrendite für Apple beträgt derzeit 0,5 Prozent, was nur leicht unter dem Durchschnitt von 0,97 Prozent liegt. Daher bewerten unsere Analysten die Dividendenpolitik von Apple als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Apple-Aktie liegt bei 48, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis wird der RSI-Wert ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich nach der RSI-Bewertung also ein "Neutral"-Rating für Apple.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Computer & Peripheriegeräte) wird Apple als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 18,06 liegt, was einem Abstand von 61 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 46,14 entspricht. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie von Apple.

