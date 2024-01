Apple Aktie: Einfach nur Spitze!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Technologieriese Apple hat in letzter Zeit niedrigere Dividenden ausgeschüttet als der Durchschnitt der Branche Computer & Peripheriegeräte. Die Differenz beträgt 11545,95 Prozentpunkte (0,54 % gegenüber 11546,49 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

In Bezug auf Analysteneinschätzungen wurden in den letzten zwölf Monaten insgesamt 30 Bewertungen für die Apple-Aktie abgegeben. Davon waren 26 Bewertungen "Gut", 4 "Neutral" und 0 "Schlecht", was zu einem insgesamt positiven Rating für die Apple-Aktie führt. Für den letzten Monat ergaben qualifizierte Analysen 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Betrachtungsbasis führt. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergibt, beträgt 201,58 USD, was ein Aufwärtspotential von 4,7 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs (192,53 USD) bedeutet. Somit ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Apple ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamteinschätzung "Schlecht" führt. Jedoch zeigten sich bei der Analyse aus den sozialen Medien 0 "Schlecht"- und 2 "Gut"-Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung auf dieser Stufe führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung bezüglich der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von Apple im vergangenen Jahr eine Rendite von 49,29 Prozent erzielt, was 41,79 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Computer & Peripheriegeräte" beträgt -0,81 Prozent, wobei Apple aktuell 50,1 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut" auf dieser Stufe.

