Apple-Aktie: Eine bemerkenswerte Wendung!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Apple-Aktie konnte in dieser Woche einen beachtlichen Anstieg verzeichnen, der die Investoren erfreute. Am Mittwoch schloss die Aktie bei 181 USD und verzeichnete somit einen eindrucksvollen Zuwachs von 3.8 % zur Wochenmitte. Die technische Analyse zeigt, dass der Trend weiterhin positiv ist, gestützt durch den steigenden gleitenden Durchschnitt (GD-10). Diese Entwicklungen deuten darauf hin, dass die Bullen momentan das Ruder fest in der Hand halten.

Widerstand und Unterstützung als entscheidende Marken

Die Marke von 182 USD stellt einen direkten Widerstandsbereich dar, der von den Bullen überwunden werden muss, um die positive Dynamik aufrechtzuerhalten. Sollte diese Hürde genommen werden, könnte der Aufwärtstrend weiter an Fahrt gewinnen. Im Gegenzug bildet der Bereich um 172 USD eine bedeutende Unterstützungszone....