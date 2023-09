Apple-Aktie: EU-Schock!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Apple-Aktie startete die Woche positiv und schloss am Montag bei 180 USD, was einem Anstieg von 0,94% entspricht. Obwohl die vergangenen fünf Handelstage eine negative Veränderung von -5,0% zeigten, deutet der gleitende Durchschnitt der letzten 10 Tage (GD) auf einen kurzfristig steigenden Trend hin. Interessanterweise liegt der aktuelle Kurs unter dem GD, was die Frage nach einer möglichen Trendwende aufwirft. Während Analysten und Investoren gespannt auf die anstehenden Produktvorstellungen blicken, bleibt die Apple-Aktie ein heißes Thema an den Finanzmärkten.

Anstieg von 0,94% am Montag

Negative Veränderung von -5,0% in den letzten fünf Handelstagen

Gleitender Durchschnitt deutet auf steigenden Trend hin

Neue Produkte im Anmarsch

Apple bereitet sich auf die Vorstellung neuer iPhone-Modelle vor, was potenziell...