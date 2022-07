Apple-Aktie: Die Bullen beweisen Stärke!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Finanztrends Video zu Apple



mehr >

Die Angst vor einer globalen Rezession hat an den Öl- und auch an den Aktienmärkten am Dienstag starke Verkaufsbewegungen ausgelöst. Für den deutschen Leitindex standen am Ende des Tages Abgaben von fast 3 Prozent zu Buche. Mit 12.391 Punkten rutschte das größte Börsenbarometer auf den tiefsten Stand seit Ende 2020 und durchbrach das bisherige Korrekturtief aus der ersten Märzhälfte bei… Hier weiterlesen