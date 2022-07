Apple-Aktie: Änderungen für Südkoreanischen Markt!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Tech-Riese Apple Inc. (AAPL) hat am Donnerstag angekündigt, dass er Entwicklern in Südkorea die Nutzung eines Bezahlsystems von Drittanbietern erlauben wird. Wichtige Änderung "Um dem neuen südkoreanischen Gesetz zu entsprechen, können Entwickler die StoreKit External Purchase Entitlement nutzen", teilte das Unternehmen in einem Entwickler-Update mit. Diese Berechtigung ermöglicht es Apps, die ausschließlich in Südkorea im App Store vertrieben werden,… Hier weiterlesen