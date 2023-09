Apple-Aktie -3%: Das steckt hinter dem Abverkauf

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Der Kurs der Apple-Aktie (WKN: 865985) vorlor am Donnerstag knapp -3% auf 177,56 US$. Aber was steckt hinter dem deutlichen Abverkauf? Belastet etwas das wertvollste Unternehmen der Welt? Und ist Investieren hier aktuell vielleicht nicht die beste Idee?