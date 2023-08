Apple-Aktie: -10.8 %!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die jüngsten Spekulationen um Apple (AAPL) werfen einen interessanten Schatten auf das Technologieunternehmen. Laut Analysten von Wedbush Securities könnte Apple in Betracht ziehen, ESPN zu übernehmen, um seinen Zugang zu dringend benötigten Live-Sport-Inhalten zu sichern. Diese Neuigkeiten, die in einer Notiz am späten Mittwoch veröffentlicht wurden, werfen Fragen auf, wie Apple seine Reichweite und Attraktivität in einer sich ständig verändernden Medienlandschaft weiter ausbauen könnte.

Potenzieller Schachzug in Richtung Live-Sport-Inhalte

Die Analysten von Wedbush Securities sehen in einer strategischen Partnerschaft oder sogar einer vollständigen Übernahme von ESPN eine vielversprechende Möglichkeit für Apple. Sie argumentieren, dass ESPN für Apple weitaus attraktiver sein könnte als der Gesamtkonzern Walt Disney (DIS)....