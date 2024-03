Appili Therapeutics Registered (A) Aktie: Was passiert jetzt?

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz von Appili Therapeutics, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich weder erhöht noch verringert, was zu dem neutralen Rating beiträgt.

Die 200-Tage-Linie der Appili Therapeutics liegt derzeit bei 0,04 CAD, was zu einer negativen Bewertung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,03 CAD lag und somit einen Abstand von -25 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage bei 0,03 CAD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Appili Therapeutics ist größtenteils negativ, wie unsere Analysten anhand von Kommentaren und Befunden in sozialen Medien festgestellt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen von Nutzern der sozialen Medien diskutiert, was zu einer schlechten Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Appili Therapeutics liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer schlechten Bewertung führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 50, was als neutral betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für diese Kategorie.

Insgesamt zeigt die Analyse der Stimmung und des technischen Kurses, dass die Appili Therapeutics-Aktie derzeit neutral bis schlecht bewertet wird.