Appili Therapeutics Registered (A) Aktie: So geht’s nicht weiter!

Bei Appili Therapeutics gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Dies bedeutet, dass es keine eindeutige Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen in den sozialen Medien gibt. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen hat jedoch abgenommen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Appili Therapeutics bei 0,04 CAD, während der aktuelle Aktienkurs bei 0,03 CAD liegt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des Abstands zum GD200. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Stand von 0,03 CAD, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigt derzeit mehrheitlich negative Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen konzentrieren sich vor allem auf die negativen Themen rund um Appili Therapeutics, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Appili Therapeutics-Aktie zeigt sich in der letzten Woche bei 33 und in den letzten 25 Handelstagen bei 55,56. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral".

Zusammenfassend zeigt die Analyse, dass das Sentiment, die technische Analyse und das Anlegerverhalten insgesamt auf "Schlecht" eingestuft werden.