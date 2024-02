Appili Therapeutics Registered (A) Aktie: Reine Nervensache!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt viel über die Aktie von Appili Therapeutics diskutiert, wobei vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Appili Therapeutics beschäftigt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Appili Therapeutics mittlerweile bei 0,04 CAD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,03 CAD erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 0,03 CAD, was die Aktie aus dieser Sicht als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Appili Therapeutics festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Die Aufmerksamkeit über das Unternehmen in den sozialen Medien hat jedoch abgenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammengefasst erhält Appili Therapeutics daher für diese Stufe ein "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Appili Therapeutics-Aktie beträgt aktuell 33, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 55,56 ebenfalls "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Appili Therapeutics.