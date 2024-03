Appian und Bechtle erhalten Zuschlag für „Rahmenvertrag Low-Code-Plattform für die öffentliche Hand"

Weitere Suchergebnisse zu "Bechtle":

Berlin, 15. März 2024 (ots/PRNewswire) -Beschleunigung und Unterstützung des digitalen Wandels in öffentlichen Einrichtungen DeutschlandsAppian (Nasdaq: APPN) hat zusammen mit der Bechtle GmbH & Co. KG (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4116258-1&h=1974865815&u=https%3A%2F%2Fwww.bechtle.com%2F%3Futm_source%3Dreferral-de%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3DAppian%26utm_content%3DBechtle&a=Bechtle+GmbH+%26+Co.+KG) den Zuschlag für den „Rahmenvertrag Low-Code-Plattformen für die öffentliche Hand" erhalten, der von „PD – Die Berater der öffentlichen Hand" ausgeschrieben wurde.Mit der gewonnen Ausschreibung ist Appian einer der präferierten Anbieter von Technologie für verwaltungsorientierte Fallbearbeitung in der Bundes-, Landes- und Kommunalverwaltung sowie Universitäten und Krankenhäusern auf Basis prozessorientierter Low-Code-Plattformen. Die Ausschreibung umfasst die Bedarfe von mehr als 200 Organisationen der öffentlichen Hand, 14 Bundesländern sowie alle weiteren, die Leistungen der "PD - Die Berater der öffentlichen Hand" beziehen dürfen.Mit der Ausschreibung hat sich die öffentliche Hand für präferierte Technologieanbieter entschieden, um mit der Digitalisierung verwaltungsorientierter Fallbearbeitungen zu beginnen. Die Digitalisierung und Optimierung interner Prozesse öffentlicher Einrichtungen kann so nun mit den bereitstehenden Budgets in Milliardenhöhe smart und kompetent vorangetrieben werden.Appian ist „Leader" bei Low-Code-PlattformenDie Low-Code-Plattform von Appian (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4116258-1&h=993733687&u=https%3A%2F%2Fappian.com%2Fde%2Fproducts%2Fplatform%2Foverview.html%3Futm_source%3Dreferral-de%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3DPlatform%26utm_content%3DBechtle&a=Die+Low-Code-Plattform+von+Appian) gehört zu den führenden Angeboten im Markt, was durch die Auszeichnung als „Leader" von Gartner im Magic Quadrant 2023 für Enterprise Low-Code Application Platforms (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4116258-1&h=2742314408&u=https%3A%2F%2Fappian.com%2Fde%2Flearn%2Fresources%2Fresource-center%2Fanalyst-reports%2F2023%2Fgartner-magic-quadrant-for-low-code-2023.html%3Futm_source%3Dreferral-de%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3DPlatform%26utm_content%3DBechtle&a=Gartner+im+Magic+Quadrant+2023+f%C3%BCr+Enterprise+Low-Code+Application+Platforms) offiziell bestätigt wurde.Die Kapazitäten und das Know-how der Partner ermöglichen den öffentlichen Institutionen fortan ein schnelleres und effizienteres Arbeiten ebenso wie ein hohes Maß an Resilienz – entscheidend gerade bei staatlichen Organisationen mit einem entsprechenden Versorgungsauftrag. Das macht Appian zu einem maßgeblichen Faktor bei der Orchestrierung des digitalen Wandels in diesem Bereich.Robuste Prozessautomatisierung-LösungDie Appian Plattform stattet Behörden und andere Organisationen mit einer robusten Low-Code-KI-Prozessautomatisierungslösung aus. Sie verbessert die operationelle Effizienz, optimiert das Risikomanagement und beschleunigt die Einführung neuer Services. Umfassende Out-of-the-Box-Funktionalitäten zur Automatisierung von Prozessen und der Vereinheitlichung von Daten über verschiedene Systeme hinweg gehören ebenso zur Ausstattung wie die Möglichkeit zum Aufbau solider Ökosysteme mit Service- und Technologiepartnern. Ferner wird ein umfassendes Schulungs- und Zertifizierungsprogramm angeboten, sowie die Option, nach Arbeitsvolumen und Arbeitslastkomplexität zu skalieren. Die Zertifizierung nach den C5-Kriterien (Cloud Computing Compliance Criteria Catalogue) durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik garantieren dabei höchste Datenschutzstandards. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4116258-1&h=3928444821&u=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2Fck%2Fa%3F!%26%26p%3D9851a2e480caa0e4JmltdHM9MTcwODM4NzIwMCZpZ3VpZD0zZGEyYWJiMy00OGUzLTY5MzYtMzg0Mi1iODY5NDk2ODY4NTAmaW5zaWQ9NTIyMQ%26ptn%3D3%26ver%3D2%26hsh%3D3%26fclid%3D3da2abb3-48e3-6936-3842-b86949686850%26psq%3Dbundesbeh%25c3%25b6rde%2Bf%25c3%25bcr%2BInformationssicherheit%26u%3Da1aHR0cHM6Ly93d3cuYnNpLmJ1bmQuZGUv%26ntb%3D1&a=Bundesamt+f%C3%BCr+Sicherheit+in+der+Informationstechnik+garantieren+dabei+h%C3%B6chste+Datenschutzstandards.+)„Ab sofort beginnt eine neue Ära der Digitalisierung der deutschen öffentlichen Verwaltung", kommentiert Fabian Czicholl, Regional Vice President DACH bei Appian. „Mit unserer Low-Code-Plattform werden wir in kürzester Zeit für spürbare Fortschritte bei der Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung sorgen. Auf die dafür nun anstehende große Nachfrage haben wir uns bestens vorbereitet. Behörden und Bürger:innen werden durch Appians Low-Code Technologie von effizienten digitalen Prozessen profitieren."„Mit der erfolgreichen Ausschreibung können wir die gezogene Handbremse der Digitalisierung öffentlicher Einrichtungen endlich lösen – die notwendige Technologie steht jetzt bereit", ergänzt Christian Rupert Maierhofer, General Director AVS bei Bechtle, dem Competence Center für Softwareentwicklung und Digitalisierung. „Appians und unsere Lösungen und Angebote ergänzen sich perfekt. Damit steht ein erhebliches Potenzial zur Verfügung, das den digitalen Wandel beschleunigt."Wenn Sie erfahren möchten, wie Appian und Bechtle Sie bei der Transformation Ihres Unternehmens in das digitale Zeitalter mit Low-Code-Prozessautomatisierung unterstützen können, nehmen Sie hier Kontakt mit uns auf.Über Appian Appian ist ein Softwareunternehmen, das Geschäftsprozesse automatisiert. Die Appian AI Process Platform enthält alles, was Sie benötigen, um auch die komplexesten Prozesse von Anfang bis Ende zu gestalten, zu automatisieren und zu optimieren. Die innovativsten Organisationen der Welt vertrauen auf Appian, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern, Daten zu vereinheitlichen und Betriebsabläufe zu optimieren - was zu schnellerem Wachstum und einer herausragenden Kundenerfahrung führt. Weitere Informationen finden Sie unter appian.de. 