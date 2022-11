Appian prämiert die Gewinner des International Partner Award auf der Appian Europe

London (ots/PRNewswire) -Appian (Nasdaq: APPN) gratuliert den Gewinnern des International Partner Award 2022 auf der Appian Europe Konferenz in London. Die jährliche Auszeichnung wird bereits zum fünften Mal vergeben. Ausgezeichnet werden führende Appian-Partner in ganz Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) für ihre herausragenden Leistungen und Erfolge bei der Implementierung effektiver Lösungen auf der Appian Low-Code-Plattform (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3710640-1&h=1118892358&u=https%3A%2F%2Fappian.com%2Fde%2Fplatform%2Foverview.html%2F%3Futm_source%3Dreferral-de%26utm_medium%3Dpress-release%26utm_campaign%3Dpartner%26utm_content%3DAE22awards&a=Appian+Low-Code-Plattform).Appian verfügt über ein starkes und engagiertes globales Partner-Ökosystem, das Transformation, Wachstum und Innovation für die gemeinsamen Kunden ermöglicht. Appian ist stolz darauf, die Gewinner des International Partner Award 2022 zu präsentieren:Impact & Excellence – InetumAls agiles IT-Dienstleistungsunternehmen, das digitale Lösungen anbietet, hat Inetum einen großen Einfluss auf das Leben der spanischen Bürger und die Realisierung der politischen Ziele. In Zusammenarbeit mit dem Appian Customer Success Team hat Inetum in den vergangenen zwei Jahren an einem Sozialversicherungsprojekt (INSS-GISS) in Spanien gearbeitet und eine Low-Code-Automatisierungslösung für den Bezug der Mindesteinkommensleistung (Ingreso Minimo Vital IMV) implementiert. Ihr Ziel: Senkung des Risikos von Armut und sozialer Ausgrenzung von Menschen, die allein leben oder nicht über ausreichende wirtschaftliche Ressourcen zur Deckung ihrer Grundbedürfnisse verfügen.Value Award –Tata Consulting Services (TCS) (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3710640-1&h=1418243601&u=https%3A%2F%2Fwww.tcs.com%2F&a=Tata+Consulting+Services+(TCS))Tata Consultancy Services ist ein Unternehmen für IT-Dienstleistungen, Beratung und Business Solutions, das seit über 50 Jahren viele der weltweit größten Unternehmen bei ihren Transformationsprozessen begleitet. TCS und Appian unterstützten gemeinsam eine führende internationale Luxusautomarke bei der Bewältigung kritischer Herausforderungen in der Lieferkette. Die intelligente Automatisierungslösung von TCS nutzte das kontextbezogene Wissen über das Geschäft des Kunden und das Fachwissen von Appian, um messbare Einsparungen und Vorteile durch freigesetzte Kapazitäten, Umsatzsteigerung, Cash-Verbesserung und Risikominderung zu erzielen. Einer der ersten Erfolge ist das Supply Chain Case Management. Es verschafft dem Kunden einen klaren und umfassenden Überblick über die Herausforderungen in der Lieferkette (z. B. die weltweite Halbleiterknappheit). Die Lösung wurde innerhalb weniger Monate auf den Markt gebracht und ist auf dem besten Weg, bereits im ersten Jahr Vorteile in Höhe von mehreren Millionen GBP zu bringen.Innovation Award – VuramVuram, jetzt ein WNS-Unternehmen und ein globaler Hyperautomatisierungsdienstleister, ist seit seiner Gründung im Jahr 2011 ein vertrauenswürdiger und zuverlässiger Partner von Appian mit hundertprozentigem Kundenerfolg und zahlreichen internationalen Preisen und Auszeichnungen. WNS Vuram treibt die End-to-End-Unternehmensautomatisierung durch die Erstellung kundenspezifischer und skalierbarer Lösungen voran. Dafür integriert es Low-Code-Softwareanwendungen und intelligente Automatisierungsplattformen in die Kerngeschäftsprozesse. Diese innovativen Lösungen umfassen OCR- und KI-basierte Dokumentenverarbeitung, regelbasierte Verarbeitungs-Engines und ML-basierte Augmentierung. Im Juli 2022 gab WNS (NYSE: WNS), ein führender Anbieter von globalen Business Process Management (BPM)-Dienstleistungen, die Übernahme von Vuram bekannt, um die Entwicklung von Unternehmen hin zu digital gesteuerten, personengestützten Dienstleistungen und Lösungen zu beschleunigen.Growth Award – Key Partner (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3710640-1&h=952865519&u=https%3A%2F%2Fwww.keypartner.com%2F&a=Key+Partner)Mit Sitz in Rom und Büros in Mailand und Termoli, Italien, engagiert sich Key Partner für die gemeinsame Bewältigung wichtiger Herausforderungen: Es setzt strategische, methodische Fähigkeiten und technologisches Know-how ein, um die Unternehmenstransformation von der Problemerkennung bis zur digitalen Lösung zu begleiten. Seit 2019 investiert Key Partner in seine Appian Practice und baut sie durch den erfolgreichen Eintritt in neue Branchen aus. Im Jahr 2021 ging Key Partner eine Partnerschaft mit der Universität Molise in Süditalien ein, um Studierenden informationstechnologische Kompetenzen für die Zukunft zu vermitteln. Gemeinsam führten sie 2022 einen neuen Masterstudiengang zum „Managing complex software systems: new technologies and methodologies" ein, der den Studierenden die Möglichkeit bietet, Apps auf der Appian-Plattform zu entwickeln und anschließend ein Praktikum bei Key Partner zu absolvieren. Darüber hinaus vergibt das Unternehmen zehn Stipendien, um den talentiertesten Studierenden die Chance zu geben, Low-Code zu lernen und ein Praktikum im Hyper Automation Hub von Key Partner in Italien zu absolvieren.Transformation Award – Appcino Technologies (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3710640-1&h=645974862&u=https%3A%2F%2Fwww.appcino.com%2F&a=Appcino+Technologies), Teil von XebiaAls Technologiepartner von Appian beschleunigt Appcino die digitale Transformation mit seiner Vorreiterrolle durch die Bereitstellung von Geschäftsanwendungsdiensten auf modernen Workplattformen. Appcino ist ein zuverlässiger Appian-Partner für große und mittelständische Unternehmen, darunter eine der zehn größten Life-Sciences-Marken der Welt, eine der größten Banken Europas und viele weitere Unternehmen aus den Bereichen Versicherung, Einzelhandel, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor, die mehrjährige Engagements eingegangen sind. In nur etwa einem Jahrzehnt hat das Unternehmen, dessen exzellente Leistungen auf einem kundenorientierten Governance-Modell beruhen, weltweit expandiert und verfügt über ein starkes Team von über 460 Appian-Mitarbeitern. Das Unternehmen hat außerdem mehr als 40 Lösungen und Accelerators entwickelt, die im Appian AppMarket verfügbar sind. Als Teil von Xebia, einem niederländischen Beratungsunternehmen für digitale Transformation, nutzt Appcino das weltweite Netzwerk seiner Muttergesellschaft mit 24 Niederlassungen und mehr als 5.000 Fachleuten, um den Kundenerfolg mit Appian auf der ganzen Welt zu gewährleisten.Channel Sales – Procensol, a Roboyo Group (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3710640-1&h=2196965743&u=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2Furl%3Fq%3Dhttps%3A%2F%2Froboyo.global%2F%26sa%3DD%26source%3Ddocs%26ust%3D1668529335556243%26usg%3DAOvVaw36TYJ5MfX-C0CzM5KxfzS9&a=Roboyo+Group) CompanyProcensol wurde 2008 in Großbritannien gegründet. Es ist ein weltweit führender Anbieter von digitaler Transformation, Prozessautomatisierung und technologischer Innovation. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Unterstützung von Organisationen in stark regulierten Branchen wie Finanzdienstleistungen, Versicherungen, dem öffentlichen Sektor, der Fertigung sowie anderen komplexen und ergebnisorientierten Unternehmen. Mit Niederlassungen in vier Ländern, darunter Australien, Indien und Neuseeland, ist Procensol seit über einem Jahrzehnt ein zuverlässiger und geschätzter Appian-Partner. Procensol hat im Laufe der Jahre mehrere Appian- und Branchenauszeichnungen erhalten und wurde nun mit dem EMEA Channel Sales Award für seine Erfolge bei neuen Logos und der Steigerung des Jahresvertragswertes (ACV) als Wiederverkäufer ausgezeichnet.Delivery Excellence – YexleYexel wurde Anfang 2020 in Großbritannien als IT-Dienstleistungsunternehmen gegründet, das sich ausschließlich auf die Appian-Plattform spezialisiert hat. Es setzt diese mit einem hohen Maß an Innovation und Qualität ein. Das Unternehmen hat ein globales Geschäft aufgebaut und sein Team von Appian-zertifizierten Fachleuten sogar während der Pandemie aufgestockt, um hochwertige Appian-Anwendungen erfolgreich und konsistent bei vielen Großkunden einzusetzen. Yexle hat auch durch die Entwicklung mehrerer Go-to-Market-Lösungen und Beschleuniger wie AXM, Trakwork, Aircraft Delay Management-Lösungen und viele andere Innovation bewiesen. Die prädiktiven, adaptiven und präskriptiven KI-/ML-Modelle von Yexle in Kombination mit Appian liefern den Kunden innovative Hyperautomatisierungslösungen. Dies hilft den Kunden, handlungsrelevante Erkenntnisse, eine höhere Personalisierung und tiefere Einblicke zu gewinnen, Risiken zu reduzieren und sich auf dem Markt zu differenzieren.Collaboration Award - KPMGKPMG hat sein starkes Engagement für die Zusammenarbeit mit Appian durch die Gründung eines Centre of Excellence (CoE) für Low-Code unter Beweis gestellt. Das CoE bringt KPMG-Fachleute aus allen EMEA-Organisationen zusammen, um die KPMG-Geschäftsbereiche zu unterstützen und Automatisierungslösungen für Kunden zu liefern. Die Zentralisierung der Ressourcen ermöglicht es KPMG, Größeneffekte innerhalb des Unternehmens zu erzielen und Elemente bestehender Lösungen für neue Kunden wiederzuverwenden. Dies hebt die Möglichkeiten der Wiederverwendung auf der Appian-Plattform hervor.„Unsere Partner sind entscheidend für den Erfolg von Appian und unseren Kunden", sagt Erik de Haas, VP of Alliances für EMEA und APJ bei Appian. „Da Appian weiterhin in Schlüsselmärkte auf der ganzen Welt vordringt und expandiert, sind exzellente Partner und eine enge Zusammenarbeit mit ihnen beim gemeinsamen Go-to-Market der Schlüssel zu unserem gemeinsamen Erfolg. Wir sind sehr stolz auf die Innovationen unserer Partner und freuen uns über ihren Erfolg, einschließlich zweier bedeutender Übernahmen, die ihre Arbeit und ihren Wert bestätigen."Über AppianAppian ist eine einheitliche Plattform für den Wandel. Wir unterstützen unsere Kunden dabei, ihre wichtigsten Prozessabläufe zu erkennen, zu gestalten und zu automatisieren. Die Appian Low-Code-Plattform vereint die wichtigsten Funktionen, die zur schnelleren Erledigung von Aufgaben benötigt werden – Process Mining + Workflow + Automation – in einer einheitlichen Low-Code-Plattform. Appian ist offen, für einen unternehmensweiten Einsatz geeignet und genießt das Vertrauen von branchenführenden Unternehmen. Für weitere Informationen besuchen Sie appian.de.