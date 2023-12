Appian Aktie: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

In den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Appian festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Der aktuelle Kurs der Appian-Aktie liegt mit 39,67 USD 7,7 Prozent unter dem GD200 von 42,98 USD, was charttechnisch als schlechtes Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 38,42 USD, was zu einem neutralen Signal führt. Insgesamt wird der Kurs der Appian-Aktie als neutral bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Appian ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden und sich die Diskussionen in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Appian beschäftigt haben. Daher ergibt sich eine gute Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Nach Einschätzung der Analysten wird die Appian-Aktie derzeit neutral bewertet, basierend auf 2 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 44,33 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 11,76 Prozent entspricht und somit zu einer positiven Empfehlung führt. Insgesamt erhält Appian daher eine gute Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.