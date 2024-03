Appian Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Appian als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Appian-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 35,52, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 43,48, der ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse zeigt, dass trendfolgende Indikatoren anzeigen sollen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, und es wird hier der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Appian-Aktie beträgt aktuell 41,67 USD, während der letzte Schlusskurs bei 36,63 USD liegt, was einer Abweichung von -12,1 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Appian eine "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt aktuell bei 34,13 USD, was zu einer Abweichung von +7,32 Prozent führt. Dies ergibt eine "Gut"-Bewertung für die Aktie. Zusammenfassend wird Appian auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Im Branchenvergleich erzielte Appian in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,37 Prozent. Vergleichbare Aktien aus der "Software"-Branche sind im Durchschnitt um 3,35 Prozent gestiegen, was zu einer Underperformance von -20,72 Prozent im Branchenvergleich für Appian führt. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 2,47 Prozent im letzten Jahr, wobei Appian 19,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Abschließend zeigt die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat. Daher wird dieser Punkt mit "Schlecht" bewertet. Die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Appian-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating.