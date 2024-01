Appian Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die Appian-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Software" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Investments als unrentabel eingestuft wird und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Von insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Appian-Aktie sind 2 "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht". Dies führt zu einem Durchschnittsranking von "Neutral" für das Wertpapier. Es gab keine Analystenupdates zu Appian im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 44,33 USD, was eine potenzielle Steigerung der Aktie um 27,76 Prozent vom letzten Schlusskurs (34,7 USD) aus bedeutet. Basierend auf diesen Zahlen wird die Aktie von den Analysten als "Gut" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Appian überwiegend negativ diskutiert. An vier Tagen dominierten jedoch positive Themen, während an fünf Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

In technischer Hinsicht wird die Appian-Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 42,77 USD, während der Kurs der Aktie bei 34,7 USD um -18,87 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 37,44 USD, was einer Abweichung von -7,32 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie somit als "Schlecht" bewertet.