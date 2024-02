Appen Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Appen wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet, um Rückschlüsse über das Stimmungsbild der vergangenen Monate zu ziehen. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen aufgewiesen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich für Appen in diesem Punkt die Gesamtbewertung: "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Appen besonders negativ diskutiert, wobei an drei Tagen positive Themen überwogen und an sechs Tagen die negative Kommunikation vorherrschte. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Appen derzeit bei 1,38 AUD, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,325 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -76,45 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit ein Niveau von 0,49 AUD angenommen hat, was einer Differenz von -33,67 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Appen ergibt die Analyse auf 7- und 25-Tage-Basis eine "Neutral"-Bewertung, da der 7-Tage-RSI bei 31,03 Punkten liegt und der 25-Tage-RSI bei 66,39 Punkten. Somit wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.