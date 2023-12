Appen Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Appen-Aktie beträgt aktuell 46, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt an, dass die Appen-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung für Aktien beeinflussen. Bei Appen wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionstätigkeit führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Die Anleger-Stimmung bei Appen in den sozialen Medien ist jedoch insgesamt positiv und spiegelt sich in den positiven Äußerungen der letzten beiden Wochen wider, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Appen-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 1,91 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,62 AUD liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einem "Schlecht"-Rating, da der letzte Schlusskurs auch hier unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt wird die Appen-Aktie sowohl basierend auf der Diskussionstätigkeit als auch auf der technischen Analyse mit einem "Schlecht"-Rating versehen.