AppLovin Registered (A)-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Applovin, ein Unternehmen, das in den letzten zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen erhalten hat, wird im Durchschnitt als "Gut" bewertet. Diese Einschätzung setzt sich aus 9 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Meinungen zusammen. Auch in jüngeren Berichten teilen die Analysten im Durchschnitt dieselbe Einschätzung und bewerten das Applovin-Wertpapier insgesamt als "Gut". Allerdings prognostizieren sie ein Abwärtspotenzial von -31,5 Prozent, basierend auf dem aktuellen Kurs von 38,78 USD und einer durchschnittlichen Kursprognose von 26,56 USD. Daher wird das Rating für das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In sozialen Medien wurden Applovins hauptsächlich von Privatnutzern in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger zunehmend verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität ergibt sich jedoch ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutierten. Insgesamt erhält die Applovin-Aktie also eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich des Sentiments und des Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Applovin-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 30,91 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 38,78 USD, was einer Steigerung von 25,46 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. In Bezug auf den 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt lag. Insgesamt wird die Applovin-Aktie also aus technischer Sicht als "Gut" bewertet.