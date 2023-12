AppLovin Registered (A) Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

In den vergangenen Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bei den Anlegern neutral. Es gab weder eine klare positive noch eine negative Tendenz. Allerdings wurde in den letzten Tagen vermehrt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Applovin diskutiert. Deshalb bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, kann der Relative Strength Index (RSI) herangezogen werden. Dieser Indikator aus der technischen Analyse wird häufig im Finanzmarkt verwendet. Die Bewertung von Applovin basiert auf dem kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie dem etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 43,49 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Applovin-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI25, der auf 25 Tagen basiert, zeigt einen Wert von 56,12, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier hindeutet.

Die Einschätzung der Analysten, die in den letzten 12 Monaten Empfehlungen für Applovin abgegeben haben, ergibt insgesamt ein "Gut", da es 8 Kaufempfehlungen, 1 Halten-Empfehlung und 1 Verkaufen-Empfehlung gibt. Es liegen keine aktuellen Analystenaktualisierungen zu Applovin vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Applovin liegt bei 23,9 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um 36,99 Prozent fallen wird, da der Kurs zuletzt bei 37,93 USD notiert wurde. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt die Analystenuntersuchung daher eine Einstufung als "Neutral".

Veränderungen in der Stimmungslage und der Kommunikationshäufigkeit können genaue Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zulassen. Bei Applovin konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung der Stimmung festgestellt werden, weshalb die Aktie mit "Gut" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz hat ebenfalls zugenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Applovin daher auch auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.