AppLovin Registered (A) Aktie: Lieber erstmal halten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Applovin liegt bei 17,66, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 56,69 und wird als "neutral" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz zeigen, dass die Stimmung für Applovin in den letzten Wochen deutlich schlechter geworden ist. Daher erhält die Aktie eine "schlecht"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hin, weshalb Applovin in diesem Aspekt eine "gut"-Bewertung erhält.

Die Analysteneinschätzung für Applovin zeigt insgesamt eine positive Tendenz, da 9 positive, 1 neutrale und 1 negative Empfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 26,56 USD, was einem erwarteten Rückgang des Aktienkurses um 35 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt neutral eingestuft.

Das Anleger-Sentiment für Applovin ist ebenfalls negativ, da vorwiegend negative Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Die Diskussionen konzentrierten sich auch hauptsächlich auf negative Themen rund um Applovin, was zu einer insgesamt "schlecht"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.