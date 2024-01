AppLovin Registered (A) Aktie: Jetzt geht’s rund!

In den letzten Wochen war eine Zunahme positiver Kommentare über Applovin in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussion über Applovin war jedoch insgesamt geringer als gewöhnlich, und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie jedoch ein "Gut"-Rating.

Analysten haben Applovin in den letzten zwölf Monaten insgesamt 11 Mal bewertet, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Es gab 9 positive, 1 neutrale und 1 negative Meinung. Auch für den letzten Monat wurden qualifizierte Analysen durchgeführt, die zu einer Gesamteinschätzung "Gut" auf kurzfristiger Basis führten. Die Kursprognose zeigt jedoch ein Abwärtspotenzial von -35,87 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Somit erhält Applovin in diesem Abschnitt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Applovin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 31,79 USD, während der letzte Schlusskurs bei 41,42 USD liegt, was einer positiven Bewertung entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt. Insgesamt erhält die Applovin-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.