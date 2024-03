AppLovin Registered (A) Aktie: Abwarten, was die nächsten Tage bringen?

Die technische Analyse der Applovin-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie bei 37,82 USD verläuft, was auf einen positiven Abstand von 65,57 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 62,62 USD hinweist. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich eine positive Entwicklung, da der GD50 bei 47,29 USD liegt, was einem Plus von 32,42 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie somit eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Applovin liegt bei 34,18 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 hingegen liegt bei 28,39, was auf eine Überverkaufssituation hindeutet. Insgesamt wird die Applovin-Aktie jedoch trotzdem positiv bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ für die Applovin-Aktie. Die Diskussion war an acht Tagen von negativen Themen geprägt, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die langfristige Einstufung der Analysten für die Applovin-Aktie ist überwiegend positiv, mit 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen in den letzten zwölf Monaten. Das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 35,4 USD, was im Vergleich zum aktuellen Kurs von 62,62 USD eine erwartete Kursentwicklung von -43,47 Prozent bedeutet. Basierend auf dieser Bewertung der Analysten wird die Aktie insgesamt neutral eingestuft.