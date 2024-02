AppLovin-Aktie: +275% in einem Jahr – und jetzt?

AppLovin-Aktionäre werden derzeit die Dollar-Zeichen in den Augen haben. Innerhalb eines Jahres hat sich der Kurs des Werbe-Technologieunternehmens mehr als verdreifacht. Allein am Donnerstag schoss die AppLovin-Aktie (WKN: A2QR0K) um +25% in die Höhe. Was steckt hinter der fulminanten Rallye des Tech-Unternehmens?