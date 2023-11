AppHarvest Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Appharvest erhält schlechte Bewertungen in verschiedenen Analysebereichen. Der Relative-Stärke-Index zeigt, dass die Aktie überkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 liegen über den kritischen Werten, was auf mögliche Kursrücksetzer hinweist. Bei der technischen Analyse schneidet die Aktie ebenfalls schlecht ab. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 0,53 USD, während der Aktienkurs bei 0,006 USD liegt. Dies führt dazu, dass die Distanz zum GD200 bei -98,87 Prozent liegt. Auch der GD50 zeigt mit einem Abstand von -80 Prozent ein negatives Bild. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität und kaum Veränderungen in der Stimmung. Anleger haben in den sozialen Medien überwiegend neutrale Meinungen geäußert. Insgesamt wird die Stimmung daher als neutral eingestuft.

