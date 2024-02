AppFolio Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Appfolio basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Appfolio diskutiert, wobei an neun Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Anleger vor allem an positiven Themen interessiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Aus fundamentaler Sicht weist die Aktie von Appfolio ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 412,69 auf, was 614 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (57,82). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) für Appfolio liegt der RSI7 aktuell bei 29,47 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält das Appfolio-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Appfolio auf 180,62 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 233,28 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +29,16 Prozent, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von +21,95 Prozent, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".