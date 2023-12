AppFolio Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Analystenbewertung für die Aktie von Appfolio zeigt sich auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie 2 Mal die Bewertung "Gut", 1 Mal "Neutral" und 0 Mal "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 188,33 USD, was einer Erwartung von 8,76 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 173,16 USD liegt. Basierend auf diesen Schätzungen erhält die Aktie daher insgesamt die Bewertung "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 169,25 USD mit dem aktuellen Kurs (173,16 USD) vergleicht. Dies bedeutet eine Abweichung von +2,31 Prozent. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-7,72 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Fundamentalbereich weist die Aktie von Appfolio ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4537,27 auf, was 7204 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Software" (62,12). Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt somit zu einer Einstufung als "Schlecht" aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Das Sentiment und der Buzz rund um Appfolio lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Dabei zeigt sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Änderung, was eine weitere Einschätzung als "Gut" ergibt. Insgesamt ergibt sich somit für Appfolio in diesem Punkt die Einstufung: "Gut".